Am Samstagabend ist es in einem Zug zwischen Hasle-Rüegsau und Burgdorf zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei gab einer der Beteiligten einen Schuss aus einer Faustfeuerwaffe ab. Ein Beteiligter verletzte sich leicht. Die Kantonspolizei Bern sucht nach Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann und Jugendlicher streiten im Zug bei Burgdorf am Samstagabend

Pfefferspray, Messer und Schuss: Eskalation ohne verletzte Drittpersonen

Polizei sucht Zeugen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstagabend gegen 20.05 Uhr erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, wonach es in einem Zug zwischen Hasle-Rüegsau und Burgdorf zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Ersten Kenntnissen zufolge gerieten ein Jugendlicher und ein Mann im Zug verbal aneinander, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei. Bei der Auseinandersetzung setzte der Mann Pfefferspray gegen den Jugendlichen ein. Kurz darauf bedrohte der Jugendliche den Mann mutmasslich mit einem Messer, wobei er sich selbst leicht verletzte.

Im Anschluss zog der Mann eine Faustfeuerwaffe und gab einen Schuss in Richtung Boden ab. Die Beteiligten verliessen daraufhin den Zug. Der Mann konnte kurz darauf am Bahnhof Burgdorf angehalten werden, die Faustfeuerwaffe wurde sichergestellt. Er blieb unverletzt. Der Jugendliche konnte wenig später in der näheren Umgebung des Bahnhofs ebenfalls angehalten werden. Drittpersonen, insbesondere andere Zugpassagiere, wurden nicht verletzt.

Zur genauen Klärung der Ereignisse sucht die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Zeuginnen und Zeugen. Personen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 303 26 31 zu melden.