Am Montagabend kam es in Kirchberg im Zuge einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten zu einer Schussabgabe. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Die Kantonspolizei Bern sucht nach Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Kirchberg BE wurde ein Mann am Montagabend angeschossen

Täter flohen nach Schüssen in weissem Auto, Opfer schwer verletzt

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Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagabend wurde eine Person in Kirchberg BE bei einer Schussabgabe schwer verletzt. Gegen 21.45 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein schwer verletzter Mann mit mehreren Schussverletzungen in Burgdorf gemeldet, schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung am Dienstag.

Aussagen zufolge soll der Mann um etwa 21.15 Uhr in eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beim Schulhaus am Beundenweg in Kirchberg involviert gewesen sein. Dabei wurde er mit einer Schusswaffe verletzt. Weitere Personen, welche an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen, entfernten sich nach der Schussabgabe mit einem weissen Auto von der Örtlichkeit. Der schwer verletzte Mann wurde in der Folge von Drittpersonen in ein Spital gebracht, heisst es in der Medienmitteilung.

Zur genauen Klärung der Ereignisse sucht die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der kantonalen Jugendanwaltschaft Zeugen. Personen, die zur Tatzeit in der Umgebung des Schulhauses am Beundenweg die Auseinandersetzung beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 303 26 31 zu melden.