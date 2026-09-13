Mann in Berner Reitschule mit spitzem Gegenstand verletzt

Ein Mann wurde von Samstag auf Sonntag Nacht mit einem spitzen Gegenstand verletzt und ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann bei Reitschule in Bern mit spitzem Gegenstand verletzt

Angriff geschah zwischen 2.00 und 5.00 Uhr im Dachstock

Kantonspolizei Bern sucht Zeugen, Telefonnummer: +41 31 303 25 31

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntag, kurz vor 10.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass bei der Reitschule ein Mann von einem mutmasslichen Täter mit einem spitzen Gegenstand verletzt wurde.

In der Folge stellte sich heraus, dass ein Mann im Dachstock in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei der Reitschule von einem mutmasslichen Täter angegriffen und mit einem spitzen Gegenstand verletzt wurde. Der Mann wurde daraufhin mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, welche Angaben zum Vorfall – welcher sich zwischen ca. 2.00 und ca. 5 Uhr ereignet haben könnte – machen können, werden gebeten, sich unter +41 31 303 25 31 zu melden.