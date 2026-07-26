In der Nacht auf Sonntag wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Biel schwer verletzt. Der mutmassliche Täter konnte kurz darauf angehalten werden. Die Kantonspolizei Bern sucht zur Klärung der Umstände Zeuginnen und Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwer verletzter Mann nach Streit in Biel am Sonntagmorgen gefunden

Mutmasslicher Täter wurde kurz nach der Auseinandersetzung von Polizei festgenommen

Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Sonntag, kurz nach 4.25 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass an der Neumarktstrasse in Biel ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden sei. Die Einsatzkräfte fanden beim Eintreffen im Bereich der Hausnummer 40 einen schwer verletzten Mann vor, der bereits von einem Ambulanzteam erstversorgt wurde, heisst es ein einer Medienmitteilung der Kantonspolizei. Er wurde anschliessend ins Spital gebracht.

Ersten Kenntnissen zufolge kam es kurz zuvor bei der Brücke Neumarktstrasse zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der mutmassliche Täter konnte kurz darauf von der Polizei angehalten werden.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer +41 32 328 21 31 zu melden.