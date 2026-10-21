Am Dienstagabend ist es in Nidau BE zu einem tödlichen Selbstunfall eines Autofahrers gekommen. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Darum gehts In Nidau BE starb am Dienstagabend ein 77-jähriger Autofahrer bei einem Selbstunfall vor Ort

Beim Verlassen eines Parkplatzes beschleunigte der Mann und prallte gegen eine Hausfassade

Die Polizei ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft zum genauen Unfallhergang in Nidau

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Dienstagabend kurz vor 17.30 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in Nidau BE zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist. Gemäss aktuellen Erkenntnissen wollte der betroffene Autofahrer einen Parkplatz verlassen, als er aus noch zu klärenden Gründen beschleunigte und in der Folge mit einer Hausfassade kollidierte.

Der Mann wurde durch anwesende Passantinnen und Passanten aus dem Fahrzeug geborgen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Trotz der umgehend eingeleiteten Massnahmen verstarb er noch auf der Unfallstelle. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 77-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Die betroffenen Strassenabschnitte mussten für die Dauer der Unfallarbeiten während rund vier Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.