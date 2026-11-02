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News: Die Kompostanlage Neuenegg steht in Flammen
Leser filmt den Brand
Die Kompostanlage Neuenegg steht in Flammen
In Neuenegg BE kommt es am Montagabend zu einem Brand einer Kompostanlage. Ein Video eines Blick-Lesers zeigt die brennende Anlage.
Publiziert: vor 10 Minuten
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