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Leser filmt den Brand
Die Kompostanlage Neuenegg steht in Flammen

In Neuenegg BE kommt es am Montagabend zu einem Brand einer Kompostanlage. Ein Video eines Blick-Lesers zeigt die brennende Anlage.
Publiziert: vor 10 Minuten
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