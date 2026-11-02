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VA Brand Kompostanlage Neuenegg
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Leser filmt den Brand:Die Kompostanlage Neuenegg steht in Flammen

Brand im Kanton Bern
Kompostanlage in Neuenegg BE steht in Flammen

Eine Kompostanlage in Neuenegg BE steht am Montagabend in Flammen. Alert Swiss warnt vor starkem Rauch und empfiehlt, das Gebiet zu umfahren sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Eine Kompostanlage brennt im Kanton Bern am Montagabend lichterloh.
Foto: Instagram (@brandbachcenter)

Darum gehts

  • In Neuenegg BE brannte am Montagabend eine Kompostanlage, ein Leser-Video zeigte Flammen vor Ort
  • Die Kantonspolizei Bern bestätigte den Einsatz, die Löscharbeiten liefen am Abend noch weiter
  • Alert Swiss warnte wegen Rauchs, Fenster schliessen, Lüftungen und Klimaanlagen abschalten
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Mattia JutzelerRedaktor News

Feuerwehreinsatz im Kanton Bern am Montagabend. Ein Video eines Blick-Lesers zeigt, wie eine Kompostanlage in der Gemeinde Neuenegg BE lichterloh brennt.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt gegenüber Blick einen entsprechenden Einsatz. Die Löscharbeiten sind aktuell noch am Laufen.

Zweiter Brand in diesem Jahr

Kurz nach 21:15 Uhr gab das Warnsystem Alert Swiss eine Warnung aufgrund starker Rauchentwicklung in der Region heraus. Es wird empfohlen, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Anwohner sollten ausserdem Fenster und Türen schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abschalten.

Es scheint bereits der zweite Brand in der betroffenen Kompostanlage in diesem Jahr zu sein. Auf den sozialen Medien publizierte die Feuerwehr Neuenegg einen Post zu einem Einsatz am 7. Mai. Aufgrund eines Schwellbrandes in der Kompostieranlage waren die Rettungskräfte 23 Stunden lang vor Ort.

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