Eine 19-jährige Motorradfahrerin verlor am Dienstagabend ihr Leben, nachdem sie in einer Kurve von der Strasse abkam. Die Polizei ermittelt und sucht dringend nach Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 19-jährige Motorradfahrerin stirbt nach Unfall bei Rüti, Motorrad geriet in Brand

Unfallursache ungeklärt, Polizei sucht Zeugen unter +41 31 303 26 31

Strasse vier Stunden gesperrt, Feuerwehr löschte brennendes Waldstück

Johannes Hillig Redaktor News

Es passierte kurz vor 18.15 Uhr: Eine dreiköpfige Töff-Gruppe war auf der Strasse von Rüti bei Riggisberg in Richtung Gurnigel-Pass unterwegs. Auf der Höhe des ehemaligen Gurnigelbads kam es zum Drama. Eine 19-jährige Schweizerin am Ende der Gruppe verlor in einer Linkskurve die Kontrolle. Sie kam von der Strasse ab und katapultierte sich in ein angrenzendes Waldstück.

Sofort nach dem Crash fing der Töff Feuer. Das Wrack brannte lichterloh, die Flammen griffen sogar auf die Bäume über. Geistesgegenwärtige Zeugen reagierten blitzschnell und wurden zu Helden: Sie rannten zum brennenden Töff, zogen die schwer verletzte Frau aus den Flammen und begannen sofort mit der Wiederbelebung.

Zeugen gesucht – Strasse stundenlang gesperrt

Ein Ambulanzteam übernahm kurz darauf die Erstversorgung, bevor ein Rega-Helikopter die junge Bernerin in kritischem Zustand ins Spital flog. Doch alle Hilfe war vergebens: Die 19-Jährige erlag wenig später im Spital ihren schweren Verletzungen.

Ein Grossaufgebot der Feuerwehr rückte an und konnte den Waldbrand rasch löschen. Wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb der Strassenabschnitt für rund vier Stunden komplett gesperrt. Auch das Care-Team des Kantons Bern stand im Einsatz, um die geschockten Gruppenmitglieder und Zeugen zu betreuen.

Wie es zu dem tödlichen Kurven-Drama kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen.