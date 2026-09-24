Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Worb überfallen. Er bedrohte zwei Mitarbeitende mit einer Schusswaffe, erbeutete Bargeld und flüchtete. Es wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei Bern sucht nach Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Raubüberfall auf Tankstelle in Worb BE, Täter bedrohte Mitarbeitende mit Waffe

Täter flüchtete unerkannt mit entwendetem Bargeld, sprach gebrochen Deutsch, etwa 190–200 cm gross

Polizei Bern sucht Zeugen, Hinweise unter +41 31 303 26 31

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der Kantonspolizei Bern wurde am Donnerstag, kurz nach 5.10 Uhr, gemeldet, dass es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Bollstrasse in Worb BE gekommen sei.

Nach bisherigen Erkenntnissen traf der unbekannte Täter hinter der Tankstelle auf zwei Mitarbeitende und bedrohte diese mit einer Faustfeuerwaffe. Anschliessend drängte er die beiden durch eine Hintertür ins Innere der Tankstelle und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er die Beute in seinen Besitz gebracht hatte, flüchtete der Täter auf demselben Weg, auf dem er hereingekommen war. Die Angestellten blieben unverletzt. Der mutmassliche Täter konnte trotz einer umgehend eingeleiteten Nachsuche bislang nicht angehalten werden.

Der Mann wird von mittlerer bis kräftiger Statur beschrieben, soll etwa 190 bis 200 Zentimeter gross sein, war dunkel gekleidet und trug eine Maske. Er sprach gebrochen Deutsch.

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland sucht die Kantonspolizei Bern Zeuginnen und Zeugen. Personen, die einen Mann, auf welchen die Beschreibung zutrifft, beobachtet haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: +41 31 303 26 31 zu melden.