Ein 18-jähriger Motorradfahrer prallte in Seedorf frontal gegen einen Lieferwagen. Er starb noch vor Ort. Die Bernstrasse war stundenlang gesperrt.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Tragisches Unglück in Seedorf BE: Am Freitagnachmittag starb ein junger Motorradfahrer (†18) nach einem Frontalcrash mit einem Lieferwagen, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Er war mit seinem Töff im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen erlag der Motorradfahrer noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 18-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Der Fahrer des entgegenkommenden Lieferwagens wurde leicht verletzt.

Wegen des Unfalls war der betroffene Abschnitt der Bernstrasse zwischen Frienisberg und Meikirch für fünf Stunden gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.