Heftige Auseinandersetzung nach Autounfall in Attiswil BE

Am Sonntagnachmittag wurden zwei Personen bei einer tätlichen Auseinandersetzung nach einem Verkehrsunfall verletzt. Sechs Personen wurden angehalten. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schlägerei nach Autounfall in Attiswil BE, zwei Personen im Spital

Polizei sichert Baseballschläger, Eisenstange, Pfefferspray und Messer

Sechs Personen festgenommen, Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau laufen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntag, kurz nach 15.10 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass es an der Oltenstrasse in Attiswil BE zu einem Verkehrsunfall gekommen sei und nun mehrere Personen tätlich und mit Gegenständen aufeinander losgingen.

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine verletzte Person und weitere in die Auseinandersetzung involvierte Personen. Ein Mann musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde ein weiterer Beteiligter zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Baseballschläger, Eisenstange und Messer sichergestellt

Ersten Erkenntnissen zufolge war es zuvor aus noch zu klärenden Gründen zu einer seitlichen Kollision eines Autos, welches auf der Oltenstrasse unterwegs war, mit einer Hausmauer im Bereich Kirchgasse gekommen. Zwei nachfahrende Autos mit je zwei Insassen stoppten am Unfallort und verliessen ihre Fahrzeuge. In der Folge kam es zur tätlichen Auseinandersetzung der Gruppierungen.

Insgesamt wurden sechs Personen angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Ausserdem wurden ein Baseballschläger, eine Eisenstange, ein Pfefferspray und ein Messer sichergestellt. Die angehaltenen Personen werden unter anderem

wegen Raufhandel angezeigt.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen aufgenommen.