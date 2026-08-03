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Mit Baseballschläger und Eisenstange
Heftige Auseinandersetzung nach Autounfall in Attiswil BE

Am Sonntagnachmittag wurden zwei Personen bei einer tätlichen Auseinandersetzung nach einem Verkehrsunfall verletzt. Sechs Personen wurden angehalten. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen.
Publiziert: 16:45 Uhr
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Aktualisiert: vor 53 Minuten
Der Mann kam mit seinem Auto an eine Hauswand, dann folgte die Auseinandersetzung.
Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schlägerei nach Autounfall in Attiswil BE, zwei Personen im Spital
  • Polizei sichert Baseballschläger, Eisenstange, Pfefferspray und Messer
  • Sechs Personen festgenommen, Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau laufen
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Am Sonntag, kurz nach 15.10 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass es an der Oltenstrasse in Attiswil BE zu einem Verkehrsunfall gekommen sei und nun mehrere Personen tätlich und mit Gegenständen aufeinander losgingen.

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine verletzte Person und weitere in die Auseinandersetzung involvierte Personen. Ein Mann musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde ein weiterer Beteiligter zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Baseballschläger, Eisenstange und Messer sichergestellt

Ersten Erkenntnissen zufolge war es zuvor aus noch zu klärenden Gründen zu einer seitlichen Kollision eines Autos, welches auf der Oltenstrasse unterwegs war, mit einer Hausmauer im Bereich Kirchgasse gekommen. Zwei nachfahrende Autos mit je zwei Insassen stoppten am Unfallort und verliessen ihre Fahrzeuge. In der Folge kam es zur tätlichen Auseinandersetzung der Gruppierungen.

Insgesamt wurden sechs Personen angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Ausserdem wurden ein Baseballschläger, eine Eisenstange, ein Pfefferspray und ein Messer sichergestellt. Die angehaltenen Personen werden unter anderem
wegen Raufhandel angezeigt.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen aufgenommen.

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