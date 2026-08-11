Am Dienstagmorgen ist es im Längholztunnel auf der A5 in Biel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Töff gekommen. Der Töfffahrer wurde dabei tödlich verletzt. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Kantonspolizei Bern hat am Dienstagmorgen, gegen 6.25 Uhr, die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall im Längholztunnel in Biel BE erhalten. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Töfffahrer von Brügg BE herkommend auf der Überholspur auf der A5 in Richtung Solothurn unterwegs, schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung. Als der Töfflenker im Längholztunnel auf die Normalspur wechseln wollte, kam es aus noch zu klärenden Gründen zu einer Auffahrkollision mit einem Auto.

Der Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt. Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen durch anwesende Drittpersonen sowie der anschliessenden medizinischen Versorgung durch die Einsatzkräfte, verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 64-jährigen Schweizer, wohnhaft im Kanton Bern.

Längholztunnel stundenlang gesperrt

Der Längholztunnel wurde aufgrund der Rettungs-, Bergungs- und Unfallarbeiten während mehrerer Stunden in Richtung Solothurn vollständig gesperrt. Im Einsatz standen verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern, ein Helikopter der Rega, zwei Ambulanzteams, Spezialistinnen und Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern, sowie die Berufsfeuerwehr Biel und ein Abschleppdienst.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.