Ein junger Pole sprang am Dienstag von der Beaurivage-Brücke in Interlaken BE in die Aare und verschwand. Trotz intensiver Suche wurde er erst am Sonntag tot gefunden. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 19-jähriger Pole tot in Aare nach Unfall gefunden, es passierte in Interlaken BE

Suchaktion mit Rega-Helikopter und Feuerwehr blieb erfolglos

Leichnam am Sonntag bei Kanalpromenade entdeckt

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag der vergangenen Woche, kurz nach 20.50 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, wonach in der Aare auf Höhe der Beaurivage-Brücke in Interlaken ein Schwimmer vermisst werde. Der Mann sprang offenbar von der Beaurivage-Brücke in die Aare.

«Er tauchte nach dem Sprung kurz an der Wasseroberfläche auf, verschwand anschliessend jedoch im Wasser», schreibt die Kantonspolizei Bern zum Unglückshergang. Nach Eingang der Vermisstmeldung wurden sofort umfangreiche Suchmassnahmen eingeleitet, unter anderem mit einem Helikopter der Rega sowie Einsatzkräften der Feuerwehr Bödeli. «Diese blieben jedoch erfolglos», schreibt die Kantonspolizei weiter.

Am Sonntagmorgen wurde im Bereich der Kanalpromenade eine leblose Person gefunden. Beim Verstorbenen handelt es sich um den vermissten Mann, einen polnischen Staatsangehörigen (†19). Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach aktuellem Kenntnisstand steht ein Unfallgeschehen im Vordergrund.