Mann nach Brand in Ittigen BE verstorben

Am Samstagmorgen ist in einer Wohnung in Ittigen ein Brand ausgebrochen. Die ausgerückte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Eine bewusstlose Person wurde ins Spital gebracht und verstarb kurze Zeit später.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand in Ittigen: Feuer in Mehrfamilienhaus fordert einen Todesfall

Mann bewusstlos im Treppenhaus gefunden, Reanimation blieb erfolglos

Drei Personen mit Rauchgasvergiftung im Spital, Wohnung unbewohnbar

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Samstag, kurz vor 5.40 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Papiermühlestrasse in Ittigen ein.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung fest und konnten einen Brand in einer Wohnung im dritten Stockwerk der Liegenschaft lokalisieren. Vor Ort fanden sie im Treppenhaus einen bewusstlosen Mann vor und leiteten umgehend Reanimationsmassnahmen ein.

Wohnung derzeit unbewohnbar

Den Einsatzkräften der Feuerwehr Ittigen und der Berufsfeuerwehr Schutz und Rettung Bern gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und schliesslich zu löschen. Die übrigen Bewohnenden des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude selbständig verlassen.

Trotz umgehenden Transports ins Spital verstarb die bewusstlose Person kurze Zeit später. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus. Drei weitere Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Spital gebracht.

Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, wurde stark beschädigt und ist derzeit unbewohnbar, die restlichen Wohnungen im Gebäude sind nicht vom Brand betroffen. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zur Brandursache und zur Todesursache aufgenommen.