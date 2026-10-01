In Thunstetten ist es am Mittwochvormittag im Rahmen von Bauarbeiten zu einem Gasereignis gekommen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Liegenschaften mussten in der Folge evakuiert werden und konnten am Abend wieder zurückkehren.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwoch, 30. September 2026, kurz nach 10.25 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es an der Obergasse in Thunstetten zu einem Gasereignis gekommen sei.

Gemäss ersten Kenntnissen waren an der betroffenen Liegenschaft Bauarbeiten im Gang, als aus noch zu klärenden Gründen ein natürliches Gasvorkommen angebohrt wurde. In der Folge ist an mehreren Stellen eine unbekannte Menge an Erdgas ausgetreten. Die Obergasse wurde aus Sicherheitsgründen sofort grossräumig abgesperrt. Eine Umleitung wurde durch Angehörige der Feuerwehr signalisiert. In Absprache mit aufgebotenen Spezialisten wurden neun in der Nähe liegende Gebäude evakuiert. In der Folge konnte das austretende Gas mit einer kontrollierten Abfackelung verbrennt werden. Es wurde niemand verletzt, ein Ambulanzteam wurde vorsorglich aufgeboten.

Die Bewohnerinnen und Bewohner von acht der neun evakuierten Gebäude konnten im Verlauf des Abends zurückkehren. Für die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner wurde mit Unterstützung Angehöriger eine alternative Übernachtungsmöglichkeit organisiert.

Neben der Kantonspolizei Bern standen die Feuerwehr Thunstetten-Bützberg und die Sonderstützpunktfeuerwehr Langnau im Einsatz.