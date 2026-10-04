Mann in Biel angefahren und verletzt – Auto fuhr weiter

Sonntagnacht ist in Biel ein Mann von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Lenkerin oder der Lenker fuhr weiter ohne anzuhalten. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In der Nacht auf Sonntag, kurz vor 2.00 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein verletzter Mann in Biel gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Mann auf dem Trottoir der Alexander-Schöni-Strasse, als er auf Höhe der Hausnummer 12 von einem heranfahrenden Auto erfasst wurde. Dabei stürzte der Mann zu Boden und wurde verletzt.

Das Auto fuhr weiter, ohne anzuhalten. Der Mann wurde von Drittpersonen erstbetreut und anschliessend von einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht zur Klärung des Sachverhalts Zeugen. Personen, die zur Tatzeit an der Örtlichkeit einen weissen Audi gesehen haben oder sonstige, sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer +41 32 328 21 31 zu melden.