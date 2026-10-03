Mann in Bern mit spitzem Gegenstand schwer verletzt

Am Freitagnachmittag wurde ein Mann in Bern mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt und ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitag, gegen 16.15 Uhr, traf die Kantonspolizei Bern auf der Schützenmatte in Bern auf einen schwer verletzen Mann.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ihn ein mutmasslicher Täter kurz zuvor mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und war anschliessend in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Schwerverletzte wurde medizinisch erstbetreut und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Personen, die zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet haben oder sonstige, sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer +41 31 303 25 31 zu melden.