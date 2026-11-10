Bei einem schweren Verkehrsunfall in Madiswil BE ist am Dienstagmorgen ein 49-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Sein Wagen kollidierte frontal mit einem Lastwagen. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Darum gehts In Madiswil BE starb am Dienstagmorgen ein 49-jähriger Autofahrer nach einer Frontalkollision

Der Wagen geriet aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Lastwagen

Die Strasse blieb stundenlang gesperrt, Züge fuhren langsamer, die Polizei sucht Zeugen zum Unfall

Daniel Macher Redaktor News

Kurz nach 7.30 Uhr kam es am Dienstagmorgen auf der Unterdorfstrasse in Madiswil BE zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Autofahrer war von Gutenburg in Richtung Madiswil unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort nahte gleichzeitig ein Lastwagen in Richtung Gutenburg. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander.

Autofahrer im Wrack eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto und kam mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Anwesende Drittpersonen leiteten umgehend erste Rettungsmassnahmen ein. Auch der Rettungsdienst rückte aus. Doch trotz aller Bemühungen kam für den Autofahrer jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Bei ihm handelt es sich laut Kantonspolizei Bern um einen 49-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Bahnverkehr beeinträchtigt – Polizei sucht Zeugen

Die Unterdorfstrasse blieb wegen der Bergungs- und Unfallarbeiten mehrere Stunden komplett gesperrt. Da sich der Lastwagen in unmittelbarer Nähe der Bahngleise befand, mussten die Züge ihre Geschwindigkeit reduzieren. Dadurch kam es auch im Bahnverkehr zu Verzögerungen. Die Feuerwehr richtete für den Strassenverkehr eine Umleitung ein.

Neben der Kantonspolizei Bern standen unter anderem ein Ambulanzteam, ein Rega-Helikopter, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern sowie mehrere Feuerwehren im Einsatz.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere die Lenkerin oder der Lenker eines Fahrzeugs, das zum Unfallzeitpunkt an der Örtlichkeit zugegen war.