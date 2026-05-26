Schwerer Unfall in Niederbipp BE: Am Dienstagnachmittag kollidierten zwei Autos frontal auf der Aengistrasse. Ein Lenker wurde schwer verletzt, die Strasse blieb bis 19 Uhr gesperrt. Es kam zu massivem Stau.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall auf Aengistrasse in Niederbipp BE am Dienstagnachmittag

Ein Lenker schwer verletzt, Aengistrasse bis voraussichtlich 19 Uhr gesperrt

TCS meldet massive Staus, Umleitungen zwischen Niederbipp und Oensingen

Daniel Macher Redaktor News

Am Dienstagnachmittag ist es in Niederbipp BE zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Aengistrasse gekommen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Gemäss Kantonspolizei Bern war ein Auto kurz vor 14.45 Uhr von Oensingen in Richtung Niederbipp unterwegs, als es kurz vor dem Kreisel Aengistrasse–Brunnweg–Industriestrasse aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Eine Person schwer verletzt

Durch den Aufprall wurde dieses Auto von der Strasse abgedrängt und prallte in der Folge in ein parkiertes Fahrzeug. Der Lenker des von Oensingen kommenden Autos wurde schwer verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Lenkerin des korrekt fahrenden Autos blieb unverletzt, wurde jedoch zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Nebst der Kantonspolizei Bern und der Feuerwehr Bipp standen zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz. Die Aengistrasse blieb beziehungsweise bleibt voraussichtlich bis 19 Uhr gesperrt.

Sperrung führt zu Stau

Die Sperrung führt in der Region sowie rund um Oensingen zu massivem Stau und Verkehrsbehinderungen. Der Touring Club Schweiz (TCS) bestätigte die Sperrung der Verbindung zwischen Niederbipp und Oensingen in beide Richtungen und meldete entsprechende Umleitungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen.