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Vermummte bei Brienzer Bankfiliale
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Video zeigt:Vermummte bei Brienzer Bankfiliale

«Alle fragen sich, was passiert ist»
Grösserer Polizeieinsatz in Brienz BE – Grossaufgebot bei der Raiffeisenbank

Wie ein Leserreporter am Freitagnachmittag meldet, läuft derzeit ein grosser Polizeieinsatz in Brienz BE. Die Kapo bestätigt dies gegenüber Blick. Im Zentrum steht ein grosses Aufgebot rund um die Raiffeisenbank.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Derzeit läuft ein Einsatz in Brienz BE.
Foto: Leserreporter
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

«Weite Teile von Brienz sind abgesperrt!», meldet ein Blick-Leser am Freitag. Der Grund: Ein grösserer Polizeieinsatz. Die Kapo Bern bestätigt am Nachmittag einen laufenden Einsatz gegenüber Blick. Die genauen Hintergründe sind unklar.

Leseraufnahmen zeigen ein grosses Aufgebot an Einsatzkräften bei der Raiffeisenbank. Auch die Seepolizei ist vor Ort. «Alle fragen sich, was passiert ist», so der Leser. «Solch einen grossen Einsatz hat Brienz wahrscheinlich noch nie erlebt.» 

Auch die Seepromenade wird derzeit geräumt. «Mir wurde gerade mitgeteilt, dass ich meinen Gelati-Truck sofort schliessen muss!», so der Leser.

+++ Update folgt +++

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