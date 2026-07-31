Wie ein Leserreporter am Freitagnachmittag meldet, läuft derzeit ein grosser Polizeieinsatz in Brienz BE. Die Kapo bestätigt dies gegenüber Blick. Im Zentrum steht ein grosses Aufgebot rund um die Raiffeisenbank.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

«Weite Teile von Brienz sind abgesperrt!», meldet ein Blick-Leser am Freitag. Der Grund: Ein grösserer Polizeieinsatz. Die Kapo Bern bestätigt am Nachmittag einen laufenden Einsatz gegenüber Blick. Die genauen Hintergründe sind unklar.

Leseraufnahmen zeigen ein grosses Aufgebot an Einsatzkräften bei der Raiffeisenbank. Auch die Seepolizei ist vor Ort. «Alle fragen sich, was passiert ist», so der Leser. «Solch einen grossen Einsatz hat Brienz wahrscheinlich noch nie erlebt.»

Auch die Seepromenade wird derzeit geräumt. «Mir wurde gerade mitgeteilt, dass ich meinen Gelati-Truck sofort schliessen muss!», so der Leser.

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