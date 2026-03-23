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Grosser Polizeieinsatz in Lyss BE

Am Montagmorgen kam es in Lyss BE zu einem grossen Polizeieinsatz. Eine Person wurde ersten Erkenntnissen zufolge angegriffen. Zwei Bereiche am Bahnhof mussten abgesperrt werden. Nun ist klar, was dahinter steckt.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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Beim Bahnhof Lyss ereignete sich am Montagmorgen ein grosser Polizeieinsatz.
Foto: Google Maps
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Janine EnderliRedaktorin News

Aufregung in Lyss BE: Am Montagmorgen melden diverse Leserreporter einen Polizeieinsatz beim Bahnhof in Lyss BE. «Es hat viel Polizei und alles ist abgesperrt», schildert ein Leser die Situation vor Ort. Der Einsatz erstrecke sich von der Post bis zum Bahnhof. 

Auf Anfrage bestätigt die Berner Polizei einen Einsatz. Gegen 5 Uhr habe man den Alarm erhalten, dass eine Person beim Bahnhof angegriffen worden sei. Dabei wurde sie jedoch nicht verletzt. Man habe den Täter vorläufig festnehmen können, erklärt die Medienstelle. 

Zwei Bereiche mussten abgesperrt werden. Mittlerweile konnten weite Teile wieder freigegeben werden. 

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