Grosse Suchaktion in der Aare bei Interlaken BE

Polizei, Feuerwehr und ein Heli der Rega suchten am Dienstagabend die Aare bei Interlaken ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Suchaktion in der Aare bei Interlaken seit Dienstagabend im Gange

Leser: Person bei Harderbahn ins Wasser gesprungen und nicht aufgetaucht

Rega-Helikopter und Polizei im Einsatz, keine weiteren Details bekannt

Gabriel Knupfer Redaktor News

Möglicher Schwimmunfall im Berner Oberland: Mehrere Leser schickten am Dienstagabend Fotos von einer grossen Suchaktion in der Aare bei Interlaken.

Eine Person sei bei der Harderbahn ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht, berichtete ein Leser. «Auf jeder Brücke ist Polizei und Feuerwehr stationiert», sagte ein anderer Leser am späten Abend.

Fotos und Videos zeigen einen Helikopter der Rega, der in niedriger Höhe die Aare absucht. Weitere Leserbilder dokumentieren den Einsatz in der Nacht bei der Grossen Staatsschleuse.

Die Kantonspolizei Bern bestätigte auf Anfrage einen Einsatz, ohne weitere Angaben zum Vorfall zu machen. Der Einsatz sei noch im Gang, sagte die Regionale Einsatzzentrale Thun um 23 Uhr. Weitere Informationen soll es am Mittwochmorgen geben.