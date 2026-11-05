Am Samstagnachmittag ist an der Lenk im Simmental ein Mann auf einer Wanderung verunglückt. Er wurde mit der Rega in ein Spital geflogen, wo er in der Nacht auf Donnerstag seinen Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen sind im Gang.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstag, kurz nach 14.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, wonach an der Lenk im Simmental ein Wanderer abgestürzt sei.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann allein auf einem Bergwanderweg im Bereich Leiterli unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen stürzte er mehrere Meter vom Grat in die Tiefe hinab.

Opfer ist 89-jähriger Schweizer

Bis zum Eintreffen der Rega wurde der Mann von Drittpersonen erstbetreut. Beim Verunfallten handelt es sich um einen 89-jährigen Schweizer aus dem Kanton Waadt.

Im Einsatz standen diverse Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern und ein Team der Rega. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. Ein Unfallgeschehen steht im Vordergrund.