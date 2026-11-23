Am Sonntagmorgen ist in Bern eine reglose Frau aus der Aare geborgen worden. Sie wurde unter laufenden Reanimationsmassnahmen mit einer Ambulanz ins Spital gebracht, wo sie kurze Zeit später verstarb. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntag kurz nach 9.10 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass eine Frau reglos in der Aare in Bern treibe.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen trieb eine Frau leblos in der Aare. Einer Drittperson, die auf die Notlage aufmerksam geworden war, gelang es, die im Wasser treibende Frau auf Höhe Blutturm gemeinsam mit den unmittelbar eingetroffenen Einsatzkräften aus dem Wasser zu bergen.

Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen

Umgehend begannen die Einsatzkräfte mit Reanimationsmassnahmen, die durch ein Ambulanzteam weitergeführt wurden. Die Frau wurde ins Spital gebracht, wo sie kurze Zeit später verstarb. Die formelle Identifikation steht derzeit noch aus.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.