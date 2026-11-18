Am Samstagabend wurde in Lauterbrunnen im Kanton Bern ein Basejumper als vermisst gemeldet. Wie die Polizei schreibt, wurde er am frühen Sonntagmorgen leblos aufgefunden.

Angela Rosser Journalistin News

Kurz nach 20.25 Uhr am Samstagabend ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen vermissten Basejumper in der Region Lauterbrunnen ein. Das Suchgebiet konnte im Rahmen umfangreicher Suchaktionen eingegrenzt werden. Dabei kam auch ein Helikopter der Rega zum Einsatz.

Wie die Polizei weiter schreibt, wurde der Vermisste am Sonntagmorgen bei der anschliessenden terrestrischen Suche am Wandfuss der Staldenfluh leblos aufgefunden. «Durch einen aufgebotenen Notarzt konnte nur noch der Tod festgestellt werden», schreibt die Polizei. Beim Verunfallten handelt es sich um einen 30-jährigen französischen Staatsbürger.