Am Samstagabend ist in Lauterbrunnen ein Basejumper als vermisst gemeldet worden. Er konnte am frühen Sonntagmorgen im Rahmen einer Suchaktion leblos aufgefunden werden. Eine Untersuchung unter der Leitung der Bundesanwaltschaft wurde eingeleitet.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der Kantonspolizei Bern wurde am Samstag, kurz nach 20.25 Uhr gemeldet, dass ein Basejumper in der Region Lauterbrunnen vermisst werde.

Im Rahmen von umfangreichen Suchmassnahmen, bei welchen auch ein Helikopter der Rega zum Einsatz kam, konnte das Gebiet eingegrenzt werden. Bei der anschliessenden terrestrischen Suche wurde der Verunfallte am Wandfuss der Staldenfluh leblos aufgefunden.

Ermittlungen zum Unfall aufgenommen

Durch einen aufgebotenen Notarzt konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

Nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern standen ein Helikopter der Rega, ein Notarzt von Air-Glaciers und Angehörige der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.