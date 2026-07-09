Ein VW-SUV ist am Donnerstagnachmittag am Bahnhof Interlaken West die Treppe zur Unterführung hinuntergefahren. Warum der Lenker die Treppe befuhr, ist unklar. Verletzt wurde niemand, die Unterführung wurde teilweise gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto fährt Treppe am Bahnhof Interlaken West hinunter, niemand verletzt

VW-SUV mit Kennzeichen aus Appenzell Innerrhoden steckte auf der Treppe fest

Unterführung teilweise gesperrt, Fahrzeug durch Abschleppdienst geborgen

Daniel Macher Redaktor News

Kurz nach 15 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass am Bahnhof Interlaken West ein Auto die Treppe zur Unterführung hinuntergefahren sei.

Auf Bildern von Leserreportern ist ein VW-SUV mit Kennzeichen aus Appenzell Innerrhoden zu sehen, der auf der Treppe feststeckt. Ein Leserreporter vermutet, der Fahrer habe das Parkhaus gesucht und sei dabei irrtümlich in die Unterführung geraten. Ob dies tatsächlich die Ursache des Unfalls war, ist bislang nicht bestätigt.

Wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern gegenüber Blick sagte, sind die genauen Umstände des Vorfalls derzeit unklar. Mit Unterstützung eines Abschleppdienstes konnte der Lenker das Fahrzeug wieder auf die Strasse bringen.

Während der Bergungsarbeiten wurde die Unterführung teilweise gesperrt. Verletzt wurde niemand.