Darum gehts
- Auto fährt Treppe am Bahnhof Interlaken West hinunter, niemand verletzt
- VW-SUV mit Kennzeichen aus Appenzell Innerrhoden steckte auf der Treppe fest
- Unterführung teilweise gesperrt, Fahrzeug durch Abschleppdienst geborgen
Kurz nach 15 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass am Bahnhof Interlaken West ein Auto die Treppe zur Unterführung hinuntergefahren sei.
Auf Bildern von Leserreportern ist ein VW-SUV mit Kennzeichen aus Appenzell Innerrhoden zu sehen, der auf der Treppe feststeckt. Ein Leserreporter vermutet, der Fahrer habe das Parkhaus gesucht und sei dabei irrtümlich in die Unterführung geraten. Ob dies tatsächlich die Ursache des Unfalls war, ist bislang nicht bestätigt.
Wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern gegenüber Blick sagte, sind die genauen Umstände des Vorfalls derzeit unklar. Mit Unterstützung eines Abschleppdienstes konnte der Lenker das Fahrzeug wieder auf die Strasse bringen.
Während der Bergungsarbeiten wurde die Unterführung teilweise gesperrt. Verletzt wurde niemand.