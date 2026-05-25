Am Montagmittag ist am Bahnhof Bern eine Fussgängerin von einem Tram erfasst und verletzt worden. Es kam zu Verkehrseinschränkungen. Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr wollte eine Fussgängerin das Tramtrassee beim Baldachin auf dem Bahnhofplatz in Bern überqueren. Zugleich fuhr ein Tram vom Bärenplatz herkommend bei den Tramperrons unter dem Baldachin ein. Dabei kam es aus noch zu klärenden Gründen – trotz einer umgehend eingeleiteten Notbremsung des Trams – zur Kollision zwischen der Fussgängerin und dem Tram, schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.

Die Frau wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort per Ambulanz ins Spital gebracht. Die Fahrgäste im Tram blieben gemäss aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden aufgenommen.

Infolge des Unfalls kam es zu Verkehrseinschränkungen bei Bernmobil. Der Verkehr auf den Tramlinien 7, 8 und 9 war von Einschränkungen betroffen. Auf der Linie 6 ist auch bis 17.30 Uhr weiter mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen, heisst es auf der Webseite von Bernmobil.