In Kirchberg im Kanton Bern kam es Sonntagnacht zu einem schweren Selbstunfall. Der 22-jährige Autolenker verstarb noch vor Ort.

Die Kantonspolizei Bern informiert am Montagnachmittag über einen schweren Selbstunfall im Kanton Bern. Wie die Poizei schreibt, ist die Meldung über den Unfall kurz nach 23.35 Uhr eingegangen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Auto auf der Entlastungsstrasse von Ersigen herkommend in Richtung Autobahnauffahrt Bern. Aus noch zu klärenden Gründen kollidierte der Autolenker, ein 22-Jähriger Schweizer aus dem Kanton Bern, unmittelbar vor dem Eingang des Tunnels mit dem Tunnelportal auf der Gegenfahrbahn.

Drittpersonen betreuten den schwerverletzen Mann, bis zum eintreffen der Rettungskräfte. «Trotz der umgehend eingeleiteten Reanimation erlag er noch vor Ort seinen Verletzungen», so die Polizei.

Der betroffene Strassenabschnitt wurde während der Unfall- und Bergungsarbeiten für sechs Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde signalisiert. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.