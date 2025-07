1/2 Diese Männer sorgen für Wirbel. Foto: SRF

Eine Gruppe von rund 25 Männern hat laut Radio SRF in Wehrmachtsuniformen das Wildhornmassiv durchquert. Die Berner Kantonspolizei habe sie am Samstag oberhalb der Iffigenalp kontrolliert.

Bereits am Freitag seien entsprechende Hinweise bei der Polizei eingegangen, sagte Deborah Zaugg, Mediensprecherin bei der Berner Kantonspolizei, in der SRF-Sendung «Heute Morgen».

«Die Gruppe bestand aus rund 25 Personen aus verschiedenen europäischen Ländern sowie aus den USA», sagte Zaugg. Die Polizei habe sie angewiesen, ihre Jacken mit Nazisymbolen auszuziehen, um mögliche Auseinandersetzungen mit Drittpersonen zu vermeiden.

Strafrechtliche Konsequenzen habe es nicht gegeben, da das Tragen von Nazisymbolen in der Schweiz derzeit nicht verboten sei. Die Polizei habe jedoch die Personalien aufgenommen.

«Der Däne war der Häuptling»

Die Gruppe hatte sich auf dem kleinen Campingplatz Hasenweide bei den Simmenfällen in der Lenk besammelt, wie ein Wanderer vor Ort beobachtete. Am Dienstag, 15. Juli, war als Erstes ein Wohnmobil aus Dänemark auf dem Campingplatz eingetroffen. «Der Mann trug einen Oberlippenbart und ein historisches Käpplein aus Baumwollstoff», sagt der Wanderer zu Blick. Der Mann kam nicht allein, sondern hatte seine Frau, ein Kind und eine ältere Frau mit dabei. «Der Däne war der Häuptling», vermutet der Wanderer.

Am nächsten Tag kamen dann Fahrzeuge aus verschiedenen Ländern, aber auch aus der Schweiz, etwa aus dem Kanton Waadt. Während längerer Zeit wurden dann im Verborgenen Kleider und Gegenstände ausgetauscht. «Die Männer standen vor ihren Autos», sagt der Wanderer. Darin hätten sich grosse Koffer befunden, über deren Inhalt verhandelt wurde. «Die Männer achteten darauf, die Waren gut zu verdecken», sagt der Wanderer. Er vermutet, dass Sammlerobjekte ausgetauscht wurden. «Besonders begehrt waren silbrige Tuben», sagt der Wanderer. Was in den unbedruckten Senftuben jedoch drin war, ist unklar.

Mehrere Männer trugen historische Militärmützen, mindestens ein Mann bereits eine historische Militäruniform. «Darüber bin ich schon erschrocken», sagt der Wanderer. Hakenkreuze seien auf dem Campingplatz aber noch keine zu sehen gewesen. Später wurden schwere Rucksäcke gepackt. «Ich habe mich nicht getraut, Fotos zu machen», sagt der Wanderer, dem die Vorgänge auch wegen der offensichtlichen Geheimniskrämerei der Gruppe verdächtig vorkamen.

Die Gruppe baute auch Zelte auf. Vor einem grösseren Zelt wurden rund zehn Bergsteiger-Pickel in einem Halbkreis in den Boden gerammt. In den Zelten übernachtet haben die Männer jedoch nicht. «Sie sind noch in der Nacht abgefahren», erklärt der Wanderer.

Verbot wird diskutiert

Eine Mehrheit von Parteien, Kantonen und Verbänden will das Verwenden und Verbreiten von Nazisymbolen in der Öffentlichkeit verbieten. Die entsprechende Vernehmlassung zu einem Spezialgesetz des Bundesrates ist im März dieses Jahres abgeschlossen worden. Wer künftig dagegen verstosse, solle mit einer Ordnungsbusse von 200 Franken bestraft werden.

Verbieten will der Bundesrat nicht nur Hakenkreuz, Hitlergruss und SS-Runen, sondern auch Zahlencodes wie «18» und «88», die als «Adolf Hitler» oder «Heil Hitler» gelesen werden könnten. Wann solche Symbole strafbar sind, soll der Kontext entscheiden.

«Aktivistenwochenende» in Lenk BE

Bereits im Frühling machte das Berner Oberländer Simmental Schlagzeilen mit Rechtsextremen auf Durchreise. Ende April nutzte die «Junge Tat» den Sportplatz der Volksschule Lenk für ein «Aktivistenwochenende». Ein von der Gruppierung veröffentlichtes Video zu diesem Trainingslager zeigte junge Männer, die aufeinander losgingen.

Rund 40 Personen waren involviert, wie SRF damals berichtete. Die Gemeinde habe nichts vom Treffen gewusst, hiess es unter Berufung auf Gemeindepräsident René Müller. Die «Junge Tat» habe nicht um eine Bewilligung ersucht.