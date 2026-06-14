Ein spektakulärer Polizeieinsatz in Belp endete für einen Autofahrer mit einem Crash: Er verlor nach einer Flucht die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in einer Gartenmauer. Die Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autofahrer flüchtet am Sonntagmorgen in Belp BE vor Polizei und baut Unfall

Wegen überhöhter Geschwindigkeit prallt er gegen eine Gartenmauer

Fahrer leicht verletzt, Polizei ermittelt nach mehreren Verkehrsverstössen

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntagmorgen, gegen 6.40 Uhr, wurde eine Patrouille der Kantonspolizei Bern in Belp auf der Käsereistrasse in Richtung Lindenkreisel auf ein Auto aufmerksam. Dieses fuhr auffällig, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Als die Patrouille das Auto zur Kontrolle anhalten wollte, beschleunigte der Fahrer nach dem Lindenkreisel, wendete danach, fuhr wieder in den Kreisverkehr und flüchtete in Richtung Kehrsatz. Die Patrouille nahm daraufhin mit eingeschalteten Warnvorrichtungen die Verfolgung auf.

Erst Flucht, dann Crash

Via Steinbachstrasse fuhr das Fluchtauto zunächst nach Kehrsatz und setzte seine Fahrt in Richtung Wabern fort. Beim Schneckenkreisel in Wabern bog es rechts in den Lindenweg ab und fuhr dann auf der Nesslerenstrasse in Richtung Moos. Im Bereich Moos/ Hühnerhubelstrasse verloren die Einsatzkräfte teilweise den Sichtkontakt zum Fahrzeug, da es mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und sie aus Sicherheitsgründen nicht unmittelbar folgen konnten, beschreibt die Kantonspolizei in der Mitteilung die weitere Situation.

Im Bereich Neumattstrasse in Belp konnte die Verfolgung aber erneut aufgenommen werden. Das Auto setzte die Flucht auf der Steinbachstrasse in Richtung Kehrsatz fort.

Beim nächsten Kreisel ausserorts fuhr der Mann am Steuer auf der Seftigenstrasse in Richtung Toffen weiter. Auf Höhe der Verzweigung Hohlestrasse/ Zimmerwaldweg in der Gemeinde verursachte er mit überhöhter Geschwindigkeit einen Selbstunfall, in dem er gegen die Gartenmauer einer Liegenschaft prallte.

Ermittlungen laufen

Der Unfallfahrer verletzte sich beim Unfall leicht und wurde mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Während der Verfolgungsjagd beging er mehrere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, unter anderem gefährliche Überholmanöver sowie stark überhöhte Geschwindigkeiten.

Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen und verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern, ein Ambulanzteam sowie die Feuerwehr Belp. Die Ermittlungen laufen.