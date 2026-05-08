Kapo Bern warnt vor gefährlichen Social-Media-Trends

Die Kantonspolizei Bern warnt vor sogenannten Challenges mit Würgespielen, die über Social Media verbreitet werden und bei Kindern und Jugendlichen derzeit wieder an Beliebtheit gewinnen. In Bern sind aktuell zwei Fälle bekannt, bei denen Jugendliche verletzt wurden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Kanton Bern verletzten Social-Media-Challenges zwei Jugendliche unterschiedlich schwer

Die Kantonspolizei warnt vor lebensbedrohlichen Risiken dieser gefährlichen Trends

Ermittlungen laufen, Jugendanwaltschaft involviert, Polizei gibt Tipps für Eltern

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In den vergangenen Wochen kam es im Kanton Bern zu zwei Vorfällen im Zusammenhang mit einem Trend, der mit unterschiedlichen Namen wie «Pilotentest», «Choking Challenge» oder «Blackout Challenge» derzeit wieder auf diversen Social-Media-Plattformen kursiert. Dieser beinhaltet unterschiedliche Würgespiele, die teils bis zur Bewusstlosigkeit durchgeführt werden.

In einem Fall erlitt ein Jugendlicher infolge einer solchen Challenge schwere Verletzungen. In einem anderen Fall wurde ein Jugendlicher leicht verletzt. In beiden Fällen laufen Ermittlungen unter der Leitung der kantonalen Jugendanwaltschaft.

Die Kantonspolizei Bern weist darauf hin, dass solche Challenges zu lebensbedrohlichen Situationen führen können, und mahnt in diesem Zusammenhang zur Vorsicht. Sie gibt Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen, Schulsozialarbeitenden und anderen Vertrauenspersonen folgende Empfehlungen: