Am Montagabend ist es am Bahnhof in Ittigen zu einem Brandereignis gekommen. Ein Mann erlitt Verbrennungen und wurde verletzt ins Spital gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montagabend wurde der Kantonspolizei Bern ein Brandereignis am Bahnhof Ittigen gemeldet.

Aus noch zu klärenden Gründen fing ein Mann Feuer und erlitt dabei Verbrennungen. In der Folge entzündete sich auch ein Abfalleimer.

Verletzter Mann lief von Örtlichkeit weg

Anwesende Drittpersonen eilten dem Mann zu Hilfe und unterstützten ihm beim Löschen des Brandes. Der verletzte Mann entfernte sich anschliessend von der Örtlichkeit und konnte kurze Zeit später von einer Patrouille aufgegriffen und ins Spital gebracht werden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge ist beim Brandereignis von einer Selbsthandlung auszugehen.

Im Zuge der Ermittlungen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland werden Zeuginnen und Zeugen zur Klärung des genauen Brandhergangs gesucht.