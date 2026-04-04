Am Schwarzbirg in Isenfluh kam es am Freitag zu einem Lawinenniedergang. Dabei kam ein Mann ums Leben.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 10.20 Uhr am Karfreitag ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Lawinenniedergang am Schwarzbirg in Isenfluh ein, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Dabei wurde ein Mann von dem Schneebrett erfasst und verschüttet. «Aktuellen Kenntnissen zufolge waren zwei Personen auf einer Variantenabfahrt unterwegs, als sich bei der Abfahrt im Gebiet «Ufen Hubeln» ein Schneebrett löste. In der Folge wurde eine Person von der Lawine mitgerissen», so die Polizei.

Drittpersonen, welche sich auch im Gebiet befunden hatten, konnten die Person orten, ausgraben und erste Hilfe leisten.

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte konnten bei der verunfallten Person nach getätigter Reanimation nur noch den Tod feststellen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 35-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.