Ein Gleitschirmpilot hat sich am Dienstagabend in Interlaken BE in einem Baukran verheddert. Feuerwehr und Alpine Rettung Schweiz bargen ihn unverletzt – auch Polizei und Sanität waren im Einsatz.

Janine Enderli Redaktorin News

In Interlaken BE kam es am Dienstagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein Gleitschirmpilot hatte sich mit seinem Schirm in einem Baukran verheddert. Ein Blick-Leser wurde Zeuge des Vorfalls.

«Er musste durch die Feuerwehr gerettet werden», so der Augenzeuge.

Auf Anfrage bestätigt die Berner Kantonspolizei einen Einsatz. Der Pilot hatte sich um kurz nach 20 Uhr in dem Kran verfangen.

Der Gleitschirmpilot konnte unverletzt geborgen werden. Im Einsatz standen die Kantonspolizei Bern, die Alpine Rettung Schweiz sowie die Feuerwehr Bödeli. Ebenfalls aufgeboten war die Sanität.