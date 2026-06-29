Im Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf in Köniz wütet ein Feuer. Die Polizei wird am Vormittag über den Brand informieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Zentrum Landorf in Köniz BE brannte es Montag früh heftig

Flammen bedrohen mehrere Gebäude und Felder laut Augenzeugen

Keine Angaben zu möglichen Evakuierten oder Verletzten

Gabriel Knupfer Redaktor News

In der Nacht auf Montag brannte es im Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf in der Gemeinde Köniz BE. Ein Leser berichtete von grossen Flammen und starkem Rauch. «Die Glut könnte mehrere Gebäude und Felder treffen», befürchtete er.

Morgens um etwa 4 Uhr habe er es laut knallen gehört, erzählte ein anderer Leser. Es gebe sehr viel Rauch. Auf der Alertswiss-App warnten die Behörden vor starker Rauchentwicklung infolge des Brandes. Das Feuer führe zu einem unangenehmen Geruch.

Die Kantonspolizei Bern bestätigte gegenüber Blick den laufenden Einsatz. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Auch ob Menschen oder Tiere zu Schaden kamen, kann die Polizei aktuell noch nicht sagen. Das Feuer war kurz vor 5 Uhr noch nicht unter Kontrolle. Die Polizei will am Vormittag weiter informieren.