In der Nacht auf Sonntag hat die Kantonspolizei Bern in Höchstetten vier mutmassliche Täter nach einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Verkaufsgeschäft angehalten. Im Rahmen der weiteren Fahndung wurden drei weitere Männer angehalten. Die Ermittlungen sind im Gang.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntag, kurz nach 2.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen versuchten Einbruchdiebstahl in ein Verkaufsgeschäft an der Zürich-Bernstrasse in Höchstetten ein.

Nach Eingang der Meldung rückten umgehend Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern aus. Aufgrund erster Hinweise zur Fluchtrichtung der mutmasslichen Täterschaft wurde eine Nachsuche eingeleitet. Dabei kamen auch zwei Diensthunde und Drohnen zum Einsatz. Im Bereich Weiermatt in Höchstetten konnten vier Männer gesichtet werden, die dem Signalement entsprachen. Sie wurden in der Folge angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Verdächtiges Auto angehalten

Zwei der angehaltenen Männer waren bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verletzt worden. Sie wurden nach der Anhaltung durch je ein Ambulanzteam ins Spital gebracht. Die Umstände, die zu den Verletzungen führten, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im Rahmen der weiteren Fahndung wurde zudem in Hellsau ein verdächtiges Auto, das auf der Zürich-Bernstrasse von Seeberg her in Richtung Höchstetten unterwegs war, zur Kontrolle angehalten. Da die Fahrzeuginsassen dem Signalement weiterer gesuchten Personen entsprachen, wurden sie für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Drei Minderjährige festgenommen

Die insgesamt sieben Männer wurden vorläufig festgenommen. Es handelt sich um drei Minderjährige und um vier Erwachsene im Alter zwischen 18 und 22 Jahren.

Im Einsatz standen mehrere Dienste der Kantonspolizei Bern, ein Ambulanzteam sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn, die zur Unterstützung beigezogen wurden. Die weiteren Ermittlungen wurden unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau sowie der kantonalen Jugendanwaltschaft aufgenommen.