Am Dienstagabend rückte die Polizei zu einem Grosseinsatz in Lotzwil BE aus. Auch die Spurensicherung war vor Ort. Die Hintergründe sind noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grosseinsatz der Polizei in Lotzwil BE seit Dienstagabend 17.30 Uhr

Spurensicherung vor Ort, Befragungen zu einem möglichen Streit durchgeführt

Hintergründe noch unklar, Polizei bestätigt Einsatz

Ein Blick-Leser meldet einen seit Dienstagabend, 17.30 Uhr andauernden Grosseinsatz der Polizei in Lotzwil BE. Seit Stunden sei auch die Spurensicherung vor Ort und mache Fotos, schilderte der Leserreporter. Die Kantonspolizei Bern bestätigt am Dienstagabend gegenüber Blick einen laufenden Einsatz. Weitere Angaben zu den Hintergründen des Einsatzes konnten jedoch noch nicht mitgeteilt werden.

Wie der Blick-Leser berichtet, hat die Polizei auch die Nachbarschaft befragt: «Die Polizei kam fragen, ob jemand etwas aufgefallen ist bezüglich eines Streits.»

+++Update folgt+++