Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Grosseinsatz der Polizei in Lotzwil BE seit Dienstagabend 17.30 Uhr
- Spurensicherung vor Ort, Befragungen zu einem möglichen Streit durchgeführt
- Hintergründe noch unklar, Polizei bestätigt Einsatz
Ein Blick-Leser meldet einen seit Dienstagabend, 17.30 Uhr andauernden Grosseinsatz der Polizei in Lotzwil BE. Seit Stunden sei auch die Spurensicherung vor Ort und mache Fotos, schilderte der Leserreporter. Die Kantonspolizei Bern bestätigt am Dienstagabend gegenüber Blick einen laufenden Einsatz. Weitere Angaben zu den Hintergründen des Einsatzes konnten jedoch noch nicht mitgeteilt werden.
Wie der Blick-Leser berichtet, hat die Polizei auch die Nachbarschaft befragt: «Die Polizei kam fragen, ob jemand etwas aufgefallen ist bezüglich eines Streits.»
+++Update folgt+++