Mit einem Super Puma lieferte die Schweizer Armee am Freitag 14 Wassertanks auf zwei Alpbetriebe in Diemtigen BE. Grund für die Aktion war die anhaltende Trockenheit im Berner Oberland.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Armee half Bern am Freitag bei Wasserversorgung im Berner Oberland

Super Puma transportierte 14 gefüllte 1000-Liter-Tanks zu zwei Alpen

Einsatz basierte auf VUM-Verordnung, keine zusätzlichen Leistungen erbracht

Marian Nadler Redaktor News

Die Trockenheit in der Schweiz wird immer extremer. Jetzt muss sogar die Armee helfen.

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Die Armee unterstützte den Kanton Bern am Freitag bei der Wasserversorgung von zwei Alpbetrieben im Berner Oberland, die schwer von der anhaltenden Trockenheit betroffen sind. Die Unterstützungsleistung erfolgte gestützt auf die Verordnung über die Unterstützung ziviler oder ausserdienstlicher Tätigkeiten mit militärischen Mitteln (VUM). Das teilte die Armee mit.

Ein Super Puma der Luftwaffe transportierte insgesamt 14 befüllte 1000-Liter-Tanks auf die Alp Obertal und die Alp ober Drunen in der Gemeinde Diemtigen BE und flog die leeren Tanks anschliessend wieder aus. Dieser Schwerlasttransport wurde nach Prüfung der militärischen Machbarkeit und nach Rücksprache mit zivilen Anbietern genehmigt. «Die Unterstützung war zeitlich und inhaltlich begrenzt. Zusätzliche Leistungen wurden nicht erbracht», betont die Armee in einer Medienmitteilung.