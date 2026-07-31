DE
FR
Abonnieren

Hilfseinsatz der Armee im Kanton Bern
Super Puma transportiert 14'000 Liter Wasser in Alpbetriebe

Mit einem Super Puma lieferte die Schweizer Armee am Freitag 14 Wassertanks auf zwei Alpbetriebe in Diemtigen BE. Grund für die Aktion war die anhaltende Trockenheit im Berner Oberland.
Publiziert: 15:39 Uhr
|
Aktualisiert: vor 52 Minuten
Kommentieren
1/2
Ein Super Puma der Armee flog diverse Wassertanks zu Alpbetrieben. (Symbolbild)
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Armee half Bern am Freitag bei Wasserversorgung im Berner Oberland
  • Super Puma transportierte 14 gefüllte 1000-Liter-Tanks zu zwei Alpen
  • Einsatz basierte auf VUM-Verordnung, keine zusätzlichen Leistungen erbracht
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Die Trockenheit in der Schweiz wird immer extremer. Jetzt muss sogar die Armee helfen.

So extrem trocknet die Schweiz aus
1:00
Satellitenbilder zeigen:So extrem trocknet die Schweiz aus

Die Armee unterstützte den Kanton Bern am Freitag bei der Wasserversorgung von zwei Alpbetrieben im Berner Oberland, die schwer von der anhaltenden Trockenheit betroffen sind. Die Unterstützungsleistung erfolgte gestützt auf die Verordnung über die Unterstützung ziviler oder ausserdienstlicher Tätigkeiten mit militärischen Mitteln (VUM). Das teilte die Armee mit.

Ein Super Puma der Luftwaffe transportierte insgesamt 14 befüllte 1000-Liter-Tanks auf die Alp Obertal und die Alp ober Drunen in der Gemeinde Diemtigen BE und flog die leeren Tanks anschliessend wieder aus. Dieser Schwerlasttransport wurde nach Prüfung der militärischen Machbarkeit und nach Rücksprache mit zivilen Anbietern genehmigt. «Die Unterstützung war zeitlich und inhaltlich begrenzt. Zusätzliche Leistungen wurden nicht erbracht», betont die Armee in einer Medienmitteilung.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen