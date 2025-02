Hilferuf aus dem Berner Oberland «Das wäre der Tod für Kandersteg»

Eine gewaltige Felsformation, hoch über dem Oeschinensee. Millionen Kubikmeter Fels sind hier in Bewegung, drohen ins Tal zu stürzen. Deshalb wurden in Kandersteg BE verschiedene Massnahmen ergriffen. Gemeinderatspräsident René Maeder fordert weitere Hilfe vom Kanton.

Publiziert: vor 12 Minuten