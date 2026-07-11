DE
FR
Abonnieren
Rega sucht vermisste Person
0:58
Polizeieinsatz auf der Aare:Rega sucht vermisste Person

«Böötli fast weggeblasen»
Suchaktion auf der Aare – vermisste Person wurde gefunden

Auf der Aare kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz. Videos zeigen einen extrem tieffliegenden Helikopter der Rega und später auch ein Boot der Wasserrettung, welches flussaufwärts fuhr.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Kommentieren
1/8
Videos von Lesern zeigen einen Einsatz der Rega und der Polizei auf der Aare.
Foto: Leserreporter
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Am Samstagabend flog ein Helikopter der Rega tief über der Aare entlang. «Sie suchen vermutlich eine vermisste Person», mutmasst ein Blick-Leser. Einer der Einsatzkräfte sass ausserhalb des Cockpits und blickte auf das blaue Nass. Wenig später filmte der Leser auch ein Boot der Wasserrettung.

Dass der Leser mit seiner Einschätzung richtig lag, bestätigt später auch die Polizei. «Es gab einen Einsatz auf der Aare, dieser ist aber beendet», so die Einsatzzentrale. Die gesuchte Person konnte gefunden werden und ist wohlauf, heisst es.

Auch die Menschen, die auf den Gummibooten unterwegs sind, waren sich so etwas nicht gewohnt. «Die Leute waren sehr irritiert. Es war ein sehr niedriger Flug und durch die extremen Winde der Rotoren wurden die Böötli und Luftmatratzen weggeblasen», sagt der Leser.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen