Auf der Aare kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz. Videos zeigen einen extrem tieffliegenden Helikopter der Rega und später auch ein Boot der Wasserrettung, welches flussaufwärts fuhr.

Angela Rosser Journalistin News

Am Samstagabend flog ein Helikopter der Rega tief über der Aare entlang. «Sie suchen vermutlich eine vermisste Person», mutmasst ein Blick-Leser. Einer der Einsatzkräfte sass ausserhalb des Cockpits und blickte auf das blaue Nass. Wenig später filmte der Leser auch ein Boot der Wasserrettung.

Dass der Leser mit seiner Einschätzung richtig lag, bestätigt später auch die Polizei. «Es gab einen Einsatz auf der Aare, dieser ist aber beendet», so die Einsatzzentrale. Die gesuchte Person konnte gefunden werden und ist wohlauf, heisst es.

Auch die Menschen, die auf den Gummibooten unterwegs sind, waren sich so etwas nicht gewohnt. «Die Leute waren sehr irritiert. Es war ein sehr niedriger Flug und durch die extremen Winde der Rotoren wurden die Böötli und Luftmatratzen weggeblasen», sagt der Leser.