Helikopter im Einsatz Video zeigt die Suchaktion am Brienzersee

Am Sonntag ging bei der Polizei eine Meldung ein, dass ein Mann und ein Kleinkind in Brienz in die Giessbachfälle gefallen seien. Gemäss aktuellen Erkenntnissen befand sich eine Familie mit zwei Kleinkindern auf einer Wanderung.