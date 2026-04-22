Ein Auto hat sich in Lengnau BE überschlagen. Eine Fahrerin prallte am Mittwochnachmittag auf der Badmattstrasse gegen eine Mauer. Durch die Wucht des Aufpralls landete das Fahrzeug auf dem Dach.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto überschlägt sich auf Badmattstrasse in Lengnau BE am Mittwochnachmittag

Fahrerin prallt gegen Mauer, Fahrzeug landet auf dem Dach

Vier ähnliche Unfälle an dieser Stelle, Frau im Spital behandelt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Heftiger Unfall am Mittwochnachmittag in Lengnau BE! Wie ein Leserreporter berichtet, hat sich ein Auto um kurz nach 14 Uhr auf der Badmattstrasse überschlagen, als es zuvor gegen eine Mauer geprallt war.

«Die Frau touchierte eine Mauer rechts der Strasse, danach drehte sich das Fahrzeug aufs Dach», so der Leser. Dies sei bereits viermal an der Stelle vorgekommen. Anschliessend sei die Fahrerin ins Spital gebracht worden.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt den Unfall auf Anfrage. Die Frau habe sich Verletzungen zugezogen. Warum die Frau mit ihrem Auto auf die Mauer gelangt war, ist noch unklar und wird abgeklärt.