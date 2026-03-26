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«Grund dafür ist ganz klar der schwere Schnee»
Stromausfall in Diemtigen – 1000 Anschlüsse betroffen

In Diemtigen und im Diemtigtal blieb es am Donnerstagmorgen dunkel. Aufgrund des starken Schneefalls kam es zu einem grossflächigen Stromausfall.
Publiziert: 08:51 Uhr
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Aktualisiert: 08:59 Uhr
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Der viele nasse Schnee führte zu einem Stromausfall in Diemtigen und im Diemtigtal.
Foto: Google Maps
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Angela RosserJournalistin News

In den Wintersportregionen freut man sich über den Schneefall. Im Flachland kann er schnell auch mühsam werden. So sind am Donnerstagmorgen rund 1000 Haushalte von einem grossflächigen Stromausfall in Diemtigen und im Diemtigtal betroffen. Wie Mediensprecher des BKW Markus Ehinger-Camenisch auf Anfrage von Blick bestätigt, sei der Strom kurz vor 6 Uhr am Morgen ausgefallen.

«Grund dafür ist ganz klar der schwere Schnee», sagt Ehinger-Camenisch. Bei freiliegenden Leitungen passiere es schon mal, dass es zu einem Kurzschluss komme. Insbesondere dann, wenn der Schnee so nass und schwer sei, wie jetzt. Es könne auch passieren, dass durch die Schnee- und Eislast Äste von Bäumen brechen und diese auf den Leitungen landen, meint er.

Diemtigen sollte mittlerweile wieder alles am Netz sein, sagt er. «Im Tal weiter hinten sind die Arbeiten noch im Gange». 

+++Update folgt+++

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