Rauch und Flammen in Sornetan! Ein Grossbrand erschüttert die Gemeinde Petit-Val im Berner Jura. Was die Behörden der Bevölkerung jetzt raten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand in Sornetan im Berner Jura am Donnerstag

Behörden warnen: Fenster schliessen, Gebiet meiden, Lüftung ausschalten

Alertswiss informiert Bevölkerung über Rauchentwicklung und Sicherheitsmassnahmen

Marian Nadler Redaktor News

Was ist da los in der Fusionsgemeinde Petit-Val im Berner Jura? Die Alertswiss-App meldet am Donnerstagabend einen Grossbrand und starke Rauchentwicklung in Sornetan und Umgebung.

Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, das betroffene Gebiet zu meiden. Fenster und Türen sollen geschlossen gehalten, Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Autofahrer sollen das betroffene Gebiet weiträumig umfahren.

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