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Grossbrand in Sornetan BE
Alertswiss warnt vor starker Rauchentwicklung

Rauch und Flammen in Sornetan! Ein Grossbrand erschüttert die Gemeinde Petit-Val im Berner Jura. Was die Behörden der Bevölkerung jetzt raten.
Publiziert: vor 9 Minuten
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In Sornetan BE wütet offenbar ein grösseres Feuer. (Symbolbild)
Foto: PIUS KOLLER

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Grossbrand in Sornetan im Berner Jura am Donnerstag
  • Behörden warnen: Fenster schliessen, Gebiet meiden, Lüftung ausschalten
  • Alertswiss informiert Bevölkerung über Rauchentwicklung und Sicherheitsmassnahmen
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Marian NadlerRedaktor News

Was ist da los in der Fusionsgemeinde Petit-Val im Berner Jura? Die Alertswiss-App meldet am Donnerstagabend einen Grossbrand und starke Rauchentwicklung in Sornetan und Umgebung.

Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, das betroffene Gebiet zu meiden. Fenster und Türen sollen geschlossen gehalten, Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Autofahrer sollen das betroffene Gebiet weiträumig umfahren. 

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