In Treiten BE brannte am Samstagnachmittag eine Liegenschaft südlich des Dorfes lichterloh. Feuerwehr und Polizei rückten im Grossaufgebot aus. Teile des Dachstuhls wurden zerstört, der Schaden ist erheblich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Feuer zerstört am Samstagnachmittag Dachstuhl eines Hauses in Treiten BE

Feuerwehr konnte wegen Einsturzgefahr nur von aussen löschen

Erheblicher Sachschaden, genaue Schadenshöhe noch nicht bekannt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein Grossaufgebot von Feuerwehr und Polizei musste am Samstagnachmittag nach Treiten BE ausrücken. Eine Liegenschaft südlich des Dorfes stand in Vollbrand. Die Polizei bestätigte den Einsatz gegenüber Blick.

Laut BRK News war vor allem der Dachstuhl der Liegenschaft vom Brand betroffen. Teile des Daches seien durch die Flammen zerstört worden und die Tragkonstruktion liege offen.

Keine Personen im Gebäude

Wie die Kantonspolizei Bern am Abend in einer Medienmitteilung schreibt, befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand im Gebäude. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und anschliessend zu löschen.

Das Haus wurde durch das Feuer stark beschädigt und ist derzeit nicht mehr bewohnbar. «Für die betroffene Person konnte eine alternative Unterbringungsmöglichkeit mit Unterstützung Angehöriger organisiert werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde eine Brandwache eingerichtet», heisst es in der Mitteilung weiter.

Erheblicher Sachschaden

Aufgrund der Einsturzgefahr des Gebäudes hätten die Feuerwehrleute laut BRK News nur von aussen agieren können. Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht worden war, hätten sich die Beamten mit umfangreichen Nachlöscharbeiten sowie dem gezielten Bekämpfen von Glutnestern beschäftigt.

Vorsorglich stand ebenfalls ein Rettungsdienst mit einem Rettungswagen im Einsatz. Der entstandene Sachschaden ist laut BRK News erheblich.