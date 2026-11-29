Ein 34-jähriger Schweizer ist am Samstag bei einem Gleitschirmunfall in Lenk im Simmental BE ums Leben gekommen. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann noch auf der Unfallstelle.

Darum gehts Ein 34-jähriger Schweizer ist am Samstag bei einem Gleitschirmunfall in Lenk BE ums Leben gekommen

Der Pilot startete am Metschstand, geriet aus ungeklärten Gründen in Not und stürzte im Müligut ab

Trotz Reanimation starb der Mann am Unfallort, die Bundesanwaltschaft leitet die Ermittlungen

Mattia Jutzeler Redaktor News

In Lenk im Simmental BE ist am Samstagnachmittag ein Gleitschirmpilot tödlich verunglückt. Gegen 14.10 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass sich in der Gemeinde Lenk ein schwerer Gleitschirmunfall ereignet habe, wie die Bundesanwaltschaft und die Kantonspolizei Bern mitteilen.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der 34-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern am Startplatz Metschstand zu seinem Flug gestartet. Während des Flugs geriet er aus noch ungeklärten Gründen in Schwierigkeiten. In der Folge stürzte er im Gebiet Müligut zu Boden.

Drittpersonen und Rettungskräfte leiteten Reanimationsmassnahmen ein. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen jedoch noch auf der Unfallstelle.

Im Einsatz standen verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern, ein Team der Rega sowie das Care Team des Kantons Bern. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Bundesanwaltschaft Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.