Am Mittwochabend wurde ein Mann von einem Unbekannten angegriffen. Der Täter machte sich anschliessend aus dem Staub. Jetzt sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen.

Täter schlug Opfer heftig ins Gesicht und auf Gleise

Plötzlich eskalierte die Situation: Am Mittwoch, gegen 23 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass es am Bahnhof in Biel zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sei.

Das männliche Opfer war in einem Bus der Linien 3 oder 4 in Richtung Bahnhof Biel unterwegs gewesen, als er von einem ihm unbekannten Mann – begleitet von einer jungen Frau – angesprochen wurde. Nach dem Aussteigen aus dem Bus begab sich das spätere Opfer in den Bahnhof, wo es gegen 22.55 Uhr auf dem Perron auf der Seite von Gleis 5 vom Unbekannten unvermittelt mehrfach heftig ins Gesicht geschlagen und zu Boden gebracht wurde.

Ambulanz muss Opfer ins Spital bringen

Der Täter schlug auch am Boden weiter auf den Mann ein. Infolge der Auseinandersetzung stürzte das Opfer auf die Gleise, konnte sich jedoch wieder auf den Perron begeben, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Täter sowie seine Begleiterin entfernten sich anschliessend zu Fuss in unbekannte Richtung. Das verletzte Opfer wurde bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von Personen vor Ort betreut und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Wer war der mutmassliche Täter? Er ist etwa 180 Zentimeter gross, etwa 25 Jahre alt, von schlanker Statur, hellhäutig und hat schwarze Haare – oben lang, an den Seiten kurz. Er sprach Französisch.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura–Seeland führt die Kantonspolizei Bern die Ermittlungen und sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall im Bus, am Bahnhof Biel oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 32 328 21 31 zu melden.