Am Montag hat sich auf der Autobahn A1 Ost Höhe Mattstetten ein Töfffahrer einer Polizeikontrolle entzogen. Bei der umgehend aufgenommenen Verfolgung wurden massiv überhöhte Geschwindigkeiten und mehrere Verkehrsdelikte festgestellt.

Janine Enderli Redaktorin News

Wilde Verfolgungsjagd auf der A1: Am Dienstag, kurz vor 15.35 Uhr, stellte eine Patrouille der Kantonspolizei Bern auf der Autobahn A1, auf Höhe Einfahrt Bern-Wankdorf in Fahrtrichtung Zürich, einen Töfffahrer mit auffälliger Fahrweise fest.

Am Töff befand sich zudem kein Kontrollschild. Beim Erblicken des Patrouillenfahrzeugs beschleunigte der Töfffahrer sofort seine Fahrt. Die Patrouille nahm daraufhin mit Blaulicht und Wechselklanghorn die Nachfahrt auf.

Gefährliche Überholmanöver

Der Töfffahrer setzte seine Fluchtfahrt in der Folge mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Überholmanövern fort. Mehrmals überholte er andere Autos rechts über den Pannenstreifen.

Vor der Ausfahrt Kriegstetten musste die Nachfahrt aufgrund der massiv überhöhten Geschwindigkeit des Flüchtenden abgebrochen werden. Es konnte beobachtete werden, wie der Töfffahrer die Autobahn an der Ausfahrt Kriegstetten verliess. Er setzte seine Fluchtfahrt, mutmasslich in Richtung Biberist und Gerlafingen fort.

Im Zusammenhang mit der Fluchtfahrt werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Personen welche in dem Zusammenhang sachdienlichen Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich zu melden.