Grosseinsatz in Gampelen BE: Ein Feuer zerstörte am Donnerstag ein Gebäude einer Stiftung, das als Wohnstätte dient. Mehrere Feuerwehren bekämpften die Flammen. Die Ursache und mögliche Opfer sind noch nicht bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grosser Brand in Gampelen BE am Donnerstagabend zerstört Wohngebäude einer Stiftung

Teile des Dachs eingestürzt, Grundstruktur ausgebrannt, Ursache noch unklar

Mehrere Feuerwehren mit Grossaufgebot und Hubrettern im Einsatz, keine Verletzten gemeldet

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Am Donnerstagabend wurden im Berner Seeland mehrere Feuerwehren nach Gampelen BE alarmiert. Auf dem Areal einer Stiftung war in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Das Haus dient als Wohn- und Wiedereingliederungsstätte für Erwachsene und umfasst auch einen Landwirtschaftsbetrieb.

Die Einsatzkräfte rückten mit einem Grossaufgebot an und begannen sofort mit intensiven Löscharbeiten, wie BRK News berichteet. Wegen der starken Rauchentwicklung und der raschen Ausbreitung der Flammen wurde der Brand sowohl vom Boden als auch über Drehleitern und Hubrettungsfahrzeuge bekämpft.

Noch keine Angaben zu Verletzten oder Brandursache

Die Stützpunktfeuerwehr Ins setzte dabei einen Hubretter ein, um die Flammen auch von oben zu bekämpfen. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte von der Feuerwehr Jolimont sowie der Berufsfeuerwehr Biel, die unter anderem mit einem mobilen Grossventilator und einem weiteren Hubretter vor Ort war.

Um genügend Löschwasser bereitzustellen, kamen mehrere Motorspritzen zum Einsatz, zudem wurden lange Wasserleitungen zum Brandort verlegt. Das betroffene Gebäude erlitt schwere Schäden: Teile des Dachs stürzten ein, und stellenweise blieb nur noch die ausgebrannte Grundstruktur stehen.

Neben den Feuerwehren waren auch der Rettungsdienst und die Kantonspolizei Bern im Einsatz. Zum Zeitpunkt der ersten Meldungen gab es keine Angaben zu Verletzten oder zur Brandursache. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Berner Kantonspolizei war zunächst nicht für weitere Angaben zu erreichen.